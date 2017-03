Boeing bekræfter: Vi sagsøger den danske stat

Den amerikanske flyproducent Boeing bekræfter nu, at de har anlagt sag mod Forsvarsministeriet ved byretten i København. Amerikanerne vil dog fra start anmode om, at sagen skal gå direkte i Østre landsret og dermed springe byretten over.



Det sker, da ministeriet endnu ikke har givet dem aktindsigt i de dokumenter, som ligger til grund for evalueringen i den overståede kampflykonkurrence, hvor Boeings F-18 Super Hornet kampfly tabte på alle parametre til Lockheed Martins F-35 Joint Strike Fighter.



Boeing anmodede 15. september sidste år Forsvarsministeriet om at udlevere de dokumenter, og den information, som ligger til grund for evalueringen. Selskabet oplyser, at man indtil videre kun har modtaget en lille brøkdel.



"Det er næsten et halvt år siden, vi anmodede om dokumenterne, og ministeriet har endnu ikke udleveret den information, som vi er berettiget til at modtage," siger Tom Bell, der er Senior Vice President for Global Sales & Marketing i Boeings forsvarsdivision i en pressemeddelelse. Han lander fredag morgen i København for at uddybe søgsmålet.



Mener at afgørelsen er misvisende



Boeing har søgt aktindsigt i sagen, da de mener af afgørelsen og evalueringerne er misvisende for flyets egentlige egenskaber. De mener bl.a. at flyet vil koste meget mindre, end ministeriets beregninger viste, da Forsvarsudvalget skulle vælge Danmarks næste kampfly.



"Det er absolut afgørende, at oplysningerne om Super Hornets priser og egenskaber er faktuelt korrekte og præcise. Fejlagtige forudsætninger og forkerte konklusioner må ikke stå uimodsagte hen", fortsætter Tom Bell i pressemeddelelsen.