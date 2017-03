Vestas taber indonesisk prestigeprojekt til ærkerivalen

Aftalen blev kaldt et potentielt "flagskib" af Vestas, og den blev underskrevet af topchef Anders Runevad ved en ceremoni overværet af energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og Indonesiens minister for statsejede virksomheder, Ibu Rini Soemarno.



Men den betingede 60 megawatt (MW) store aftale i Indonesien - et land, hvor Vestas endnu ikke har installeret en vindmølle - er nu blevet til en ordre til rivalen Siemens i stedet.



Det fortæller Tolo 1-projektets ejer, Equis, i en meddelelse fra sidste uge. Selskabet vil dog overfor mediet Recharge ikke uddybe skiftet af mølleleverandør.



Vestas var ellers usædvanligt åbenmundet om den betingede aftale, da den blev underskrevet i København i september 2016.



- Hvis vi får det realiseret, vil det være et flagskib for Vestas, sagde Morten Dyrholm, Vestas' kommunikationschef, til mediet Energiwatch oven på aftalen.



Tolo 1 havde mulighed for at blive den første store vindmøllepark i Indonesien, hvor der er underskrevet en del kontrakter, men endnu ikke opført nogle projekter på industriel skala.



Vestas fik ellers allerede i oktober 2015 en betinget aftale på 62,5 MW til Jenoponto 1-projektet, men det har ikke materialiseret sig endnu. I stedet ser Gamesa ud til at få plantet det første store flag med Sidrap-farmen, som ventes på plads i løbet af 2017 ifølge Recharge.



/ritzau/FINANS