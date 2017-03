Vestas sætter navn på ny chef for Asia-Pacific-enhed

Relateret indhold Artikler

Vestas har ansat Clive Turton som chef for sin salgsenhed for Asien- og Stillehavsområdet.



Der sker i forlængelse af sidste uges melding om, at selskabet deler sit hidtidige salgskontor i Asien-regionen op i to nye: ét til Kina og Mongoliet, og ét til resten af Asien- og Stillehavsområdet.



Som en konsekvens af omorganiseringen blev det i sidste uge samtidig oplyst, at Chris Beaufait, som hidtil har stået i spidsen for salget i hele regionen, stopper.



- Med de to nye kontorer, hver dedikeret til en mere specifik del af regionen, investerer vi flere ressourcer i regionen og skaber en mere adræt og kundefokuseret organisation, sagde Vestas ' øverste salgschef, Juan Araluce, i sidste uges meddelelse.



De to nye salgskontorer får base i henholdsvis Beijing og Singapore. Førstnævnte bliver fra 20. marts anført af Kebao Yang, mens Clive Turton tiltræder sin chefstilling 1. april.



Turton har 15 års erfaring fra markeder i Asien- og Stillehavsområdet med i bagagen, senest som administrerende direktør for Asia Power Development Platform.



/ritzau/FINANS