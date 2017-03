Relateret indhold Tilføj søgeagent Exxon Mobil Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Exxon Mobil

Den nye topchef i oliegiganten Exxon, Darren W. Woods, har fremlagt planer for store investeringer i alt fra Texas til det sydamerikanske land Guyana og støtter samtidig grønne tiltag.



Det skriver New York Times.



Den nye topchef, som erstatter Rex Tillerson efter hans udnævnelse som udenrigsminister, fremviser dermed en mere aggressiv tilgang end rivaliserende energiselskaber, som i stigende grad holder pengepungen i ro.



- Vi har selvtillid. Vores job er at konkurrere og få succes i et hvilket som helst marked uanset omstændigheder og priser, sagde topchefen ved Exxons årlige analytikermøde onsdag.



I alt annoncerede selskabet investeringer for 22 mia. dollar i år samt planer om investeringer på 25 mia. dollar årligt frem til 2020.



Darren W. Woods er også opsat på at sætte et grønt aftryk i Exxon. Han er en højlydt fortaler for en CO2-afgift og har sat en prominent miljøforkæmper i bestyrelsen.



Derudover investerer Exxon yderligere i grønne tiltag som geologisk CO2-lagring og bedre batterier, som skal sikre, at fossile brændstoffer er mindre miljøskadelige og stadig vil dominere i fremtiden, skriver New York Times.







