Preben Damgaard satser millioner på vokseværk i Plenti

Mobilselskabet Plenti fylder snart et år. Det bliver fejret med en millioninvestering fra Preben Damgaard, der er en erfaren tele- og it-investor. Han træder samtidig ind i bestyrelsen med en ambition om, at fordoble kundetallet i år.



Det skriver Berlingske Business.



- Jeg har lagt et betydeligt, tocifret millionbeløb ind. Selv for mig er det ikke småpenge, og jeg tænker mig rigtigt godt om, selv om jeg investerer et etcifret millionbeløb. Yderligere vækst og størrelse kræver penge, især når konkurrencen på telemarkedet er så benhård, siger Preben Damgaard til Berlingske Business.



Plenti blev grundlagt i 2016 af den tidligere medstifter af Fullrate, Peter Mægbæk, som i dag sidder på posten som administrerende direktør i Plenti, og Morten Strunge, der står bag Onfone og Mofibo.



På under et år har mobilselskabet skaffet 55.000 kunder, og ejerne vil skyde flere penge i Plenti.



På trods af den spæde alder er Plenti begyndt at få vokseværk. Ifølge Preben Damgaard skal selskabet ikke ind i andre nordiske lande eller "eksotiske geografier", men skal derimod spille en endnu vigtigere rolle på telemarkedet.



/ritzau/FINANS