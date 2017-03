McDonald's vil levere mad til døren

McDonald's har fået appetit på digitaliseringen. Fastfoodkæden vil lancere egen leveringsplatform i USA, hvormed selskabet vil få en bid af et marked til en værdi på omkring 100 mia. dollar.



Det skriver Financial Times.



Fastfoodgiganten ser muligheden for levering af mad i sine største markeder, USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, hvor den har restauranter mindre end otte kilometer væk fra 75 pct. af befolkningerne.



McDonald's har blandet andet testet leveringen i samarbejde med Uber, men har endnu ikke valgt en partner.



- Levering af mad er et marked med en værdi på 100 mia. dollar og det er eksploderet. Det er en vigtig mulighed vi ikke har udnyttet endnu, siger McDonald's strategidirektør, Lucy Brady, til Financial Times.



Den nye satsning forventes at kunne skabe ny vækst i McDonald's, efter at fastfoodkæden under topchef Steve Easterbrook lykkedes med at stoppe to års faldende salg.



Udover den nye leveringsplatform vil McDonald's introducere både mobilbestilling og mobilbetaling i 20.000 ud af sine 36.000 restauranter i år, skriver Financial Times.







/ritzau/FINANS