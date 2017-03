Genmab-topchef sælger aktier for 96 mio. kr.

Der har været godt gang i aktiesalget hos biotekselskabet Genmab i løbet af onsdagens handel, hvor en stribe bestyrelsesmedlemmer samt finansdirektøren og topchefen i selskabet har afhændet aktier for samlet 185,4 mio. kr.



Det største salg har Genmab-topchef Jan van de Winkel stået for, idet han har solgt 70.000 aktier til en samlet værdi af 96,4 mio. kr., mens finansdirektør David A. Eatwell har solgt 35.000 aktier for 48,2 mio. kr.



Anders Gersel Pedersen, der er næstformand for bestyrelsen og forskningsdirektør hos Lundbeck, har samtidig solgt 21.250 aktier i Genmab for 29,3 mio. kr., og derudover har de tre bestyrelsesmedlemmer Burton G. Malkiel, Daniel J. Bruno og Richard G. Hibbert har solgt samlet 8375 aktier for en samlet værdi på 11,5 mio. kr.



