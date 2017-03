ALK-Abelló: FDA godkender tablet mod husstøvmideallergi

De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har givet ALK-Abelló grønt lys til at markedsføre sin husstøvmidetablet, der markedsføres som Acarizax i Europa og Australien, på det amerikanske marked.



Det fremgår af en meddelelse fra det danske selskab, der er offentliggjort sent onsdag.



Tabletten er godkendt til voksne i alderen 18-65 år. Registreringsansøgningen for midlet blev oprindeligt indsendt af Merck i februar 2016, da selskabet dengang var partner med ALK. Siden er partnerskabet dog ophørt, og det danske selskab har overtaget alle rettigheder til tabletten i Nordamerika efter en seks måneder lang overdragelsesperiode.



"Godkendelsen af tabletvaccinen mod husstøvmideallergi er begyndelsen på en ny æra for ALK i USA. Vi har nu alle rettigheder til tabletporteføljen, som vil blive integreret i vores eksisterende forretning. I de kommende måneder vil vi styrke styrke vores amerikanske organisation, så vi kan markedsføre Grastek og Ragwitek, som allerede er lanceret, og udbygge vores kompentencer og lanceringsberedskab op til introduktionen af tabletvaccinen mod husstøvmideallergi," siger Carsten Hellmann, der er administrerende direktør hos ALK, i meddelelsen.



Grastek mod græspollenallergi og Ragwitek mod allergi fra bynkeambrosie blev begge godkendt i USA i 2014. Godkendelsen af den nye tablet ventes ikke at påvirke ALK's forventninger til 2017, oplyser selskabet.



/ritzau/FINANS