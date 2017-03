Netflix afviser forhandlinger om "pay as you go"-løsning

Relateret indhold Artikler

Netflix afviser medieforlydender om, at der er på vej med en såkaldt "pay as you go"-løsning, hvor kunder gennem mobilenheder kan nøjes med at leje individuelle film eller serier.



Forleden skrev The Telegraph ellers, at Netflix skulle være i forhandlinger med mobiloperatører for at introducere servicen, hvilket efterfølgende dog blev afvist af en talsperson fra Netflix.



- Netflix er ikke og har aldrig overvejet en "pay to go"-service, hvor forbrugere kunne leje individuelle film eller serier. Vi er en abonnementsservice, som til en fast pris tilbyder medlemmer adgang til alt vores indhold, siger talspersonen til avisen.



/ritzau/FINANS