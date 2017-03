Lundbeck-bestyrelsen foreslår lønhop og skifter ud

Der er givetvis en lønforhøjelse på vej til Lundbecks bestyrelse. Bestyrelsen foreslår nemlig at hæve vederlaget for menige medlemmer til 350.000 kr. fra 300.000 kr., fremgår det af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i selskabet.



Formand Lars Rasmussen, der også er topchef i Coloplast, modtager tre gange grundhonoraret og vil dermed fremover modtage et vederlag på 1.050.000 kr. mod tidligere 900.000. Næstformand Lene Skole modtager dobbelt vederlag.



Bestyrelsesmedlemmet Terrie Curran ønsker ikke genvalg i forbindelse med generalforsamlingen. I stedet foreslår bestyrelsen valg af Jeremy M. Levin, der er administrerende direktør og formand for Ovid Therapeutics. Han har tidligere været topchef for Teva Pharmaceuticals og medlem af direktionen i Bristol-Myers Squibb.



Generalforsamlingen finder sted 30. marts.



/ritzau/FINANS