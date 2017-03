Medie: Mærsk og staten enige om ny Nordsø-aftale

Opdateret 11.11 - Staten og Mærsk er efter flere måneders tovtrækkeri enige om en ny Nordsø-aftale.Det erfarer Berlingske Business fra centralt placerede kilder.Aftalen mangler dog at blive godkendt af Folketinget, skriver Berlingske I flere måneder har staten og A.P. Møller-Mærsk forhandlet om betingelserne for den danske olieproduktion i Nordsøen, og Mærsk har bl.a. varslet, at man vil påbegynde nedlukningen af det store Tyra-felt uden en ny aftale.Den 8. februar, i forbindelse med offentliggørelsen af Mærsks årsrapport, lød det dog fra Claus V. Hemmingsen, adm. direktør for Mærsks nye energidivision, at han forventede en aftale snart."Vi er i konstruktiv dialog med den danske regering, og vi forventer at nå en aftale snart, som vil sikre genopbygningen af Tyra-feltet," sagde Claus V. Hemmingsen på en telekonference.Ifølge Berlingske sikrer den nye aftale investeringer for 30 mia. kr. i den danske olieproduktion i Nordsøen.Mærsks presseafdeling kan over for Berlingske ikke bekræfte, at der er en aftale, men fortæller i stedet, at der stadig er dialog i gang med regeringen.