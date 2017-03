NKT Cables gennemfører købet af ABB's forretning for højspændingskabler, efter at købet blev godkendt mandag af EU-Kommissionen.



Det oplyser NKT.



- Vi er godt forberedt til integrationen af NKT Cables og ABB HV Cables, og sammen vil vi bringe selskabet til et nyt niveau. Den samlede forretning vil have en ledende og aktiv rolle i den globale energitransformation, og vi kan tilbyde vores kunder innovative løsninger, som er teknologisk førende i industrien, udtaler NKT Cables' administrerende direktør, Michael Hedegaard Lyng.



/ritzau/FINANS