Det skandinaviske luftfartsselskab SAS er gået i gang med at ansætte folk til selskabets nye irske datterselskab, der kommer til at hedde Scandinavian Airlines Ireland.



SAS Irland har opslået syv chefstillinger i Dublin gennem et rekrutteringsbureau. Det skriver branchemediet check-in.dk.



I første omgang skal der ansættes 40 medarbejdere i det nye selskab. Rekrutteringen af piloter og kabinepersonale vil begynde senere i 2017.



SAS har hyret den irske rekrutteringsvirksomhed CAE Parc Aviation til at finde ledergruppen til det nye selskab.



SAS' irske selskab skal også ansøge de irske luftfartsmyndigheder om driftstilladelse - et såkaldt Air Operators Certificate.



SAS bekræfter ifølge check-in.dk over for det irske medie Irish Times, at det nye irske selskab i første omgang skal have indregistreret ni helt nye Airbus A320neo-fly. Den første rute bliver fra London Heathrow Airport til en destination i rutenetværket.



Rekrutteringsbureauet CAE Parc Aviation skriver på vegne af SAS i stillingsopslaget:



"Scandinavian Airlines Ireland ønsker at blive det førende moderne flyselskab i Europa og vil være på forkant med innovation og teknologi med en flåde af A320neo sammen med en fremadrettet tænkning og en progressiv holdning til luftfartsindustrien."



SAS meddelte 1. februar, at selskabet går nye veje og opretter to baser uden for Norden. Én i Spanien og én i London.



Et irsk datterselskab skal stå for at drive de to nye baser, og de første afgange skal være klar i den kommende vintersæson.



Ved at oprette baser uden for Skandinavien får SAS mulighed for at ansætte medarbejdere på billigere overenskomster.



Dermed kan lønudgifterne sænkes i selskabet, der er presset af hård konkurrence fra lavprisselskaber, som har benyttet sig af samme metode i årevis.



/ritzau/