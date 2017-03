Genmab-ansatte laver fed handel: Køber aktier til 31,75 kr.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Genmab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Genmab

Det har været en rigtig god aftale at få en del af lønnen gennem warrants for ansatte i Genmab, der de seneste år har været gennem en enorm optur på fondsbørsen.



Tirsdag har ansatte i biotekselskabet udnyttet 385.087 warrants og købt aktier til en gennemsnitskurs på 268,25 kr. Til sammenligning kostede aktien tirsdag 1390 kr.



Der er dog stor spredning på den pris, det har kostet at udnytte warrants. Der er ansatte, som har købt aktier for beløb som 31,75 kr., 40,41 kr. og 45,24 kr., mens de dyreste warrants har kostet 939,50 kr. at udnytte, viser en fondsbørsmeddelelse fra Genmab.



Warrants giver - på linje med aktieoptioner - mulighed for at købe aktier til en aftalt pris på et givent tidspunkt ude i fremtiden, og de relativt lave priser skal ses, i lyset af at Genmab-aktien er steget med 3300 pct. på fem år.



Genmab har gennemført en kapitalforhøjelse med et provenu på 103,3 mio. kr. som følge af udnyttelsen af warrants. Der er ikke oplyst, hvilke Genmab-ansatte der har udnyttet warrants.



/ritzau/FINANS