Op mod 95.000 har fået lækket data hos Novo Nordisk

Ved en fejl har en række oplysninger fra op mod 95.000 jobansøgere fra forskellige lande ligget frit tilgængeligt på Novo Nordisks hjemmeside.



Det skriver Berlingske Business.



"Desværre har Novo Nordisk oplevet et datalæk, hvor ikke-sensitive informationer utilsigtet blev lagt på novonordisk.com i perioden 10. januar til 31. januar 2017."



Det skriver Novo Nordisk i en mail til en jobansøger i virksomheden. Berlingske er i besiddelse af mailen.



De oplysninger, der er blevet lagt ud, er blandt andet CV, e-mail-adresser og telefonnumre. Men også hvor i verden ansøgerne gerne ville arbejde og hvilke job de var interesseret i.



Årsagen til lækket var en menneskelig fejl, der blev begået af en ekstern it-leverandør, skriver avisen.



"Lige så snart Novo Nordisk blev klar over lækket, lukkede vi hjemmesiden og sikrede, at historiske link til siden ikke er mulig at benytte gennem søgemaskiner som Google," fremgår det af mailen ifølge Berlingske.



"Novo Nordisk og vores it-leverandør har taget skridt, som skal forhindre, at denne type datalæk ikke kan ske igen."



Medarbejderne har fået mere uddannelse i en række relevante procedurer for at forbedre sikkerheden fremover.



It-leverandøren har desuden begrænset antallet af medarbejdere, som kan offentliggøre indhold på Novo Nordisks hjemmeside.



Snart vil Novo Nordisk gå de tiltag, som selskabets it-leverandør har indført for at beskytte personlige data fremadrettet, igennem.



De berørte jobansøgere er blevet informeret om datalækket i løbet af tirsdagen, skriver Berlingske. Selskabet har desuden sendt oplysningerne til Datatilsynet.



/ritzau/