Modekoncernen IC Group fik i første halvår 2016/17 en omsætning på 1517 mio. kr. mod 1446 mio. kr. i samme periode året før.



"Væksten blev realiseret i engros- såvel som detailkanalen, hvor nye butikker samt høj vækst i koncernens e-commerce bidrog. Koncernen har netto åbnet otte butikker i første halvår 2016/17," oplyser selskabet.



Bruttomarginen var 56,6 pct. og dermed på niveau med samme periode sidste år.



Kapacitetsomkostningerne steg dog med 42 mio. kr. til 678 mio. kr. sammenlignet med første halvår 2015/16. Stigningen var hovedsageligt drevet af salgsrelaterede omkostninger - primært nye butikker.



Resultat af primær drift blev 180 mio. kr. mod 182 mio. kr. i første halvår året før. EBIT-marginen satte sig dermed til 11,9 pct. mod 12,6 pct. sidste år.



Nedjustering på grund af Tiger of Sweden



Modehuset nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2016/17.



Udviklingen i suppleringssalg til engroskunder, hovedsageligt hos Tiger of Sweden, gør, at omsætningen nu ventes at 5-6 pct. i lokal valuta. Det er en nedjustering, da skønnet tidligere var "mindst 6 pct.".



Igangsatte ændringer hos Tiger of Sweden, som selskabet tidligere har oplyst om, har nu resulteret i en række engangsomkostninger, særlig til fratrædelsesordninger samt omkostninger til distributionsændringer i brandet, og derfor justeres forventningerne til EBIT-marginen til 7-8 pct. fra tidligere tidligere "8-9 pct." før engangsomkostninger til implementering af ny struktur for IC Group.



Engangsomkostninger til implementering af ny struktur anslås i niveauet 30 mio. kr. og herefter bliver forventningen en EBIT-margin på 6-7 pct. efter engangsposter.



/ritzau/FINANS