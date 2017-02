Både Össur og selskabets storaktionær, William Demant Invest, har købt aktier i den islandske proteseproducent tirsdag.



Össur har købt 6,2 mio. aktier, eller godt 1,4 pct. af de udestående aktier i selskabet, til en samlet pris på 162 mio. kr., fortæller selskabet i en indberetning.



Købet er sket for at justere Össurs kapitalstruktur ved at udlodde kapital til aktionærerne, fortæller selskabet.



Samtidig har William Demant Invest, der i forvejen ejede 42,1 pct. af Össur, købt 2 mio. aktier, svarende til en aktiepost på knap 0,5 pct., for 52,9 mio. kr.



William Demant Invest ejer Össur-aktierne på vegne af Oticon Fonden.



/ritzau/FINANS