Et svagt tørlastmarked med historisk lave fragtrater har gjort ondt på Norden-konkurrenten Pacific Basin, der har mere end firedoblet sit underskud i 2016.



Hongkong-baserede Pacific Basin, som både Norden-topchef Jan Rindbo og formand Klaus Nyborg har en fortid hos, kom ud af 2016 med et minus på 86,5 mio. dollar.



Det er en forværring fra et minus på 18,5 mio. dollar i året før. Omsætningen faldt til 1087 mio. dollar fra 1260 mio. dollar i 2015.



I regnskabet noterer selskabet, der samlet har en flåde på 226 skibe, at tørlastmarkedet viste bedring i slutningen af 2016, og at der er små tegn på bedring.



- Alligevel er markedet præget af overudbud, og fragtindtjeningen er for mange rederier under break-even-punktet.



- Vi tror, at det værste er bag os, og at korrektioner i udbuddet har lagt fundamentet for en mulig forbedring i markedet, skriver Pacific Basin i regnskabet.



Også det norske rederi Golden Ocean Group, der ligeledes gør sig inden for tørlast, har tirsdag været på banen med sit årsregnskab.



Tallene afslørede et spinkelt overskud på 6,5 mio. euro i fjerde kvartal, mens der til gengæld var et underskud på 127,7 mio. dollar for hele 2016 - knap det halve af 2015.



Onsdag morgen gør Norden status for 2016, og her er der heller ikke forventninger om det store festfyrværkeri af et regnskab.



Analytikerne venter et underskud på 10 mio. dollar i fjerde kvartal og 40 mio. dollar for hele året. F



For 2017 er der til gengæld forventning om et plus på beskedne 6,5 mio. dollar hos Norden, viser en rundspørge blandt fem aktieanalytikere ifølge Ritzau Estimates.



/ritzau/FINANS