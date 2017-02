Relateret indhold Tilføj søgeagent ALK-Abello

Der er godt nyt til ALK-Abelló og selskabets bestræbelser på, at allergitabletter vinder større indpas i behandlingen af allergisk astma.



Internationale eksperter fra interesseorganisationen Global Initiative for Asthma, GINA, har netop opdateret sin vejledning til sundhedspersonale og politiske beslutningstagere og anbefaler nu for første gang at overveje brug af sublingual allergivaccination - det vil sige tabletbehandling, der tages under tungen - til voksne patienter med allergisk astma i moderat grad.



- Det er kæmpestort for os, siger forskningsdirektør i ALK Henrik Jacobi til Ritzau Finans.



- De anbefalinger, som GINA kommer med, er nogle der lyttes til, og som typisk danner baggrund for, at de enkelte lande laver deres egne nationale retningslinjer for, hvordan man håndterer astma, uddyber han.



Endnu er anbefalingen ikke implementeret nationalt, og hvor hurtigt de enkelte lande vil tage anbefalingen til sig er svært at sige, mener Henrik Jacobi.



- På den meget korte bane betyder det sandsynligvis ikke noget stort i kroner og øre. Men på den lidt længere bane er det vigtigt for os. Vi har en strategi om, at vi skal vinde større indpas inden for det respiratoriske felt end tidligere, og at vi skal positioneres inden for astmaområdet. Så det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning, at vi bliver nævnt i retningslinjerne.



Ændringen af anbefalingerne kommer ifølge ALK på baggrund af resultater af et kliniske fase 3-studie, der undersøgte behandling af astma forårsaget af husstøvmideallergi med ALK's tabletvaccine Acarizax. Tabletten er i øjeblikket godkendt til brug i allergisk astma i 12 europæiske lande og i Australien.



I USA har Acarizax endnu ikke fået markedsføringstilladelse, og tabletten vil i første omgang ikke kunne godkendes til brug i allergisk astma, da ALK endnu ikke har gennemført de nødvendige kliniske studier. Studierne er dog under overvejelse.



Vejledningen fra GINA om at overveje brug af sublingual allergivaccination omfatter ifølge Henrik Jacobi en mindre gruppe af astmapatienter. Der er alt efter marked tale om de omkring 20-40 pct. af astmapatienterne, der lider af husstøvmideallergi, og som ikke er ordentligt kontrolleret med den mest almindelige astmamedicin.



GINA er et samarbejde mellem verdensundshedsorganisationen WHO og institutter under det amerikanske sundhedsministerium.



