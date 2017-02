Nets-topchef: Mobilt Dankort på vej til forbrugerne i løbet af foråret

Det mobile Dankort er snart på vej ud over rampen til forbrugerne. Nets begyndte i fjerde kvartal sidste år at teste det mobile Dankort - og det er gået godt indtil nu.



Det siger Bo Nilsson, der er administrerende direktør hos Nets, på en telekonference efter offentliggørelsen af koncernens regnskab for fjerde kvartal 2016.



"I fjerde kvartal testede vi i butikkerne med gode resultater - og vi har skubbet til de erhvervsdrivende til at få terminalen," siger direktøren.



Det mobile Dankort kan bruges af smartphones - og er beløbet under 200 kr., er det ikke nødvendigt at indtaste pinkode for at få adgang til den digitale telefon.



"Det betyder, at folk kan betale med iPhone og smartphones uden at skulle åbne telefonen," siger direktøren.



Ifølge Bo Nilsson er det planen, at Dankortet bliver mobil i foråret. Og hos Nets forventer direktøren, at det bliver en succes.



"Vi har stor opbakning fra de handlende. Og brugerundersøgelserne er positive," siger Bo Nilsson.



/ritzau/FINANS