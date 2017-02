Efter hård offentlig kritik i USA mod prisstigninger i medicinalindustrien udgiver Johnson & Johnson en såkaldt U.S. Transparency Report. Rapporten dokumenterer en gennemsnitlig prisstigning på 8,5 pct. af selskabets receptpligtige medicin sidste år.



Det skriver The Wall Street Journal.



Rapporten er Johnson & Johnsons første direkte indsats for at imødekomme den hårde kritik, medicinalselskaber modtager for stigende medicinpriser i USA.



- Vi håber på, at vi ved at øge gennemsigtigheden af, hvordan vi driver virksomhed i sundhedssystemet, kan fremme dialog og øge fokus på målsætningen om at skabe et mere værdibaseret sundhedssystem, skriver Jennifer Taubert og Anastasia Daifotis, der er henholdsvis bestyrelsesformand og forskningschef, i et indledningsbrev til rapporten.



Flere medicinalselskaber i USA har lovet ikke at have prisstigninger på mere end 10 pct. inden for et år. Johnson & Johnson har afholdt sig fra den slags løfter. Desuden ønsker selskabet ikke at oplyse om enkelte produkters prisudviklinger, men rapporterer om gennemsnit.



/ritzau/FINANS