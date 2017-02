Netflix i forhandlinger med mobiloperatør om streamingservice

Relateret indhold Tilføj søgeagent Netflix

Netflix er i forhandlinger med mobiloperatører for at introducere servicen 'pay as you go'. Dette vil gøre det muligt for brugere gennem mobilenheder kun at betale for individuel streaming frem for det nuværende abonnementssystem.



Det skriver The Telegraph.



Storbritannien tyder på at blive forsøgskanin for 'pay as you go'. Landets største mobiloperatør, EE, er efter sigende i forhandlinger med Netflix. EE samarbejder allerede med Apple Music, og ledelsen er ivrig efter at inkludere flere medieservices i selskabets mobilpakker.



'Pay as you go' vil åbne op for helt nye indtjeningsmuligheder for Netflix. Som mobilskærme og mobilforbindelser udvikler sig og forbedres, vokser antallet af seere gennem mobilenheder markant.



Desuden kan servicen målrettes seere, der ikke ønsker et fuldt abonnement, men kun er interesserede i udvalgte serier og udsendelser.



/ritzau/FINANS