Sydkorea tiltaler Samsung-arving i stor korruptionsskandale

Anklagemyndigheden i Sydkorea har besluttet at rejse tiltale mod Samsung-chef Lee Jae-Yong og fire andre chefer for teknologigiganten.



Det oplyser en talsmand for en gruppe efterforskere, der har ansvaret for at undersøge en stor korruptionsskandale i landet, skriver Reuters.



Lee Jae-Yong, der i erhvervs- og forretningskredse i Vesten også kendes som Jay Y. Lee, bliver blandt andet tiltalt for bestikkelse og underslæb.



- Særlige anklagere har i dag (tirsdag, red.) rejst tiltalte mod vicebestyrelsesformand i Samsung Lee Jae-Yong for bestikkelse, underslæb, at skjule værdier i udlandet samt falsk vidneforklaring, siger talsmand Lee Kyu-Chul ifølge AFP.



Lee Jae-Yong blev anholdt 17. februar på grund af sin formodede rolle i en stor korruptionsskandale. Skandalen trækker tråde helt til landets suspenderede præsident, Park Geun-hye.



Med en formel tiltale hængende over hovedet er det ifølge AFP så godt som sikkert, at topchefen vil ende i retten. De fire andre chefer ventes at møde lignende anklager, men undgår formentlig en sag om falsk forklaring.



48-årige Lee Jae-Yong er en del af Samsungs øverste ledelse. Han er søn af Lee Kun-hee, som er bestyrelsesformand i gruppen.



Anklagerne mener, at Samsung har betalt i alt 43 milliarder won - eller godt 263 millioner kroner - i bestikkelse til virksomheder med tilknytning til præsidentens veninde Choi Soon-sil.



Det skulle være sket for at sikre regeringens opbakning til en fusion mellem to af Samsung-gruppens virksomheder.



Tidligere præsident Park Geun-hye kunne til gengæld ånde en smule lettet op mandag.



Hun er ligeledes mistænkt for at være indblandet i pengeafpresning og afventer en rigsretssag, men Sydkoreas anklagemyndighed får ikke lov at udvide dens efterforskning af præsidenten.



Beslutningen er truffet af premierminister Hwang Kyo-ahn. Han regerer i øjeblikket på vegne af Park, som blev suspenderet i december sidste år.



Anklagemyndigheden havde bedt om yderligere 30 dage til at undersøge den spektakulære sag.



