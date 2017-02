Relateret indhold Tilføj søgeagent Golden Ocean Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Golden Ocean

Det norske rederi Golden Ocean Group, der ligesom danske Norden sejler med tørlast, havde sorte tal på bundlinjen i fjerde kvartal, da selskabet tirsdag morgen offentliggjorde et nettooverskud på 6,48 mio. dollar.



Det var bedre end ventet, da analytikere ifølge TDN Finans havde regnet med et minus efter skat på 14 mio. dollar.



I samme periode året før havde rederiet et underskud på 69,27 mio. dollar.



Også driftsresultatet var en positiv overraskelse, da det landede på 1,40 mio. dollar mod et ventet minus på 3 mio. dollar. I samme periode året før var der et underskud på driften på 36,61 mio. dollar.



Ifølge Bloomberg News ser Golden Ocean samtidig forbedrede rateniveauer have en positiv indflydelse på første kvartal 2017.



For hele 2016 fik rederiet dog et underskud på 127,7 mio. dollar mod 220,8 mio. dollar i 2015.



