Mærsk-konkurrent er mere optimistisk efter stabilisering i olieprisen

En stabilisering i oliepriserne betyder, at norske Seadrill, der ligesom Maersk Drilling udlejer borerigge- og skibe, ser lidt mere fortrøstningsfuldt på fremtiden.



Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal 2016.



- Vi fortsætter med at se en bedring i niveauet af budaktiviteten efter stigningen og stabilisering af olieprisen, siger selskabets administrerende direktør, Per Wullf, i en kommentar til regnskabet.



- 2017 kommer dog ikke til at byde på bedre priser i dagsraterne - men vi mener, at der er plads til en vis optimisme, lyder det fra direktøren.



Seadrill kom ud af det sidste kvartal i 2016 med et drop i omsætningen på 30 pct. i forhold til samme kvartal i 2015.



Omsætningen endte på 667 mio. dollar svarende til 4,7 mia. kr. Driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, endte på 354 mio. dollar, hvilket er 31 pct. mindre end i perioden 2015.



Bundlinjen lød på 127 mio. dollar. mod 272 mio. dollar i fjerde kvartal 2015.



For hele 2016 var underskuddet på bundlinjen 111 mio. dollar mod et underskud på 635 mio. dollar i 2015.



/ritzau/FINANS