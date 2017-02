Novo Nordisk har søgt om japansk markedsføringstilladelse for sin ugentlige GLP-analog Semaglutid til behandling af voksne med type 2-diabetes.



Den japanske ansøgning kommer, efter at Novo tidligere har søgt myndigheder i USA, Canada, EU og Schweiz om tilladelse til at markedsføre diabetesmidlet.



Semaglutid skal tages én gang ugentligt og har i kliniske studier vist større effekt end Novos egen storsælgende GLP-1-analog Victoza til brug én gang dagligt.



- Det glæder os, at registreringsansøgningen for Semaglutid til dosering én gang ugentligt nu er indsendt i Japan, siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk.



- På baggrund af resultaterne fra det globale Sustain-program er vi overbevist om, at Semaglutid til dosering én gang ugentligt har potentiale til yderligere at forbedre behandlingen for mange mennesker med type 2-diabetes i Japan, siger han i en meddelelse.



/ritzau/FINANS