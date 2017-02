Samsung-arving bliver retsforfulgt for bestikkelse

Den sydkoreanske specialanklager har tiltalt Samsung-arvingen Jay Y. Lee for bestikkelse.



Foruden Lee, som de facto er leder af Samsung Group, er fire andre Samsung-chefer blevet tiltalt i sagen, skriver Bloomberg News.



Sydkoreas største selskab har gennem længere tid været del af en omfattende korruptionsskandale med forbindelser til landets suspenderede præsident, Park Geun-hye.



48-årige Jay Y. Lee er en del af Samsungs øverste ledelse og søn af Lee Kun-hee, som er bestyrelsesformand i gruppen.



Jay Y. Lee er tiltalt for at have betalt millioner af dollar til selskaber, som er kontrolleret af præsidentens ven Choi Soon-sil, mod til gengæld at sikre sig regeringens støtte til en fusion i 2015.



Fusionen mellem Cheil Industries og Samsung C&T cementerede ifølge Bloomberg News Lees kontrol over gruppen og banede vejen for en overtagelse af selskabet efter hans skrantende far.



Tiltalen kommer, mindre end to uger efter at en sydkoreansk domstol godkendte en arrestordre på Jay Y. Lee fra anklageren.



/ritzau/