Elon Musk vil sende rumturister rundt om månen næste år

Milliardæren Elon Musks rumfartsselskab, SpaceX, vil flyve to turister rundt om månen i 2018. Det skriver SpaceX på sin hjemmeside.



SpaceX er et privat selskab ejet af den excentriske milliardær Elon Musk, der er bedst kendt for sit ejerskab af elbilsproducenten Tesla.



"Vi er glade for at kunne annoncere, at SpaceX er blevet kontaktet af to privatpersoner for at flyve dem på en tur rundt om månen næste år."



"De har allerede betalt en betydelig sum penge for at lave en månemission," skriver SpaceX på sin hjemmeside.



Allerede i år vil de to personer skulle trænes og testes.



Rusland har tidligere sendt privatpersoner i rummet, her til den internationale rumstation, ISS. Ifølge CNN betalte privatpersonerne op mod 20 millioner dollar - 140 millioner kroner - for turen.



Hvad SpaceX tager for en tur rundt om månen vides ikke.



Turen skal gennemføres via rumfartøjet Crew Dragon, som SpaceX har udviklet med støtte fra det amerikanske rumagentur, NASA.



"Ved også at flyve missioner med privatpersoner, hvilket NASA har opfordret til, vil statens langsigtede omkostninger bliver mindre," skriver SpaceX.



"Dragon-fartøjet er fra starten designet til at transportere mennesker og har allerede en god historik. Disse missioner vil bygge på den historik og udvide den til operationer i det ydre rum."



"Det er et vigtigt skridt mod vores ultimative mål om at sende mennesker til Mars."



SpaceX blev skabt i 2002 af Elon Musk med det langsigtede formål at gøre det muligt for mennesker at leve på andre planeter. SpaceX har nu over 4000 medarbejdere og har gennemført en stribe succesfulde missioner i rummet.



Selskabet fik en del negativ opmærksomhed i 2016, da en af dets raketter styrtede ned oven på den affyringsplatform, den var lettet fra kort forinden.



/ritzau/