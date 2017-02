Coop overvejer retssag: "Alle vores it-problemer skyldes KMD"

En ny håndfuld vrede kunder langer nu ud efter it-selskabet KMD. Det er en række kommuner, der melder sig i koret, samt supermarkedskæden Coop, skriver Finans. "Alle vores it-problemer skyldes KMD. Vi oplever dårlige leverancer, manglende efterlevelse af aftaler, uprofessionalisme og stærkt kritisable samarbejdsforhold. Vi bruger alt for mange ressourcer på at rette de fejl, de laver. Vi oplever KMD som en partner, der ikke lytter ret meget og ikke er særligt selvkritiske, når det kommer til at se deres egne fejl," siger Peter Høgsted, koncernchef i COOP, til Finans.KMD er i forvejen ude i et stort opgør med pensionskæmpen ATP og landets kommuner. Men nu går også en række enkeltkommuner ud med kritik.Hos KMD kan man ikke genkende Coops billede af samarbejdet, men selskabets topchef, Eva Berneke, understreger, at hun tager problemerne alvorligt."Vi er i KMD fuldt ud klar over, at vi i øjeblikket er i en negativ situation med vigtige kunder. Det er dybt alvorligt og skal løses," siger Eva Berneke til Finans.