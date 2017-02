EU-Kommissionen har godkendt NKT Cables' køb af svensk-schweiziske ABB's kabelforretning.



Det fremgår af en meddelelse mandag eftermiddag.



- NKT Cables har modtaget bekræftelse fra EU-Kommissionen på, at fusionskontrollen er afsluttet med et positivt resultat, og at transaktionen kan gennemføres som planlagt. Købet gennemføres snarest muligt, skriver NKT i meddelelsen.



Det danske selskab offentliggjorde købet af ABB's kabelforretning i september sidste år, da selskabet også annoncerede, at de to hovedforretningsenheder, NKT Cables og Nilfisk-Advance, bliver delt op og fremover skal være to selvstændige børsnoterede enheder.



Prisen for ABB's kabelforretning er 712 mio. euro, som med kurserne i september svarede til 5,3 mia. kr., og oven i hatten køber NKT også ABB's investering i et nyt kabeludlægningsskib til en pris på 900 mio. kr. Dermed er den samlede investering 6,2 mia. kr.



/ritzau/FINANS