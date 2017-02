Nu åbnes der igen for, at der kan handles dansk fjerkræ til udlandet.



Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.



I meddelelsen lyder det, at dansk fjerkræ ikke længere er omfattet af den tre måneder lange karantæneperiode for handel, som internationale regler foreskriver i tilfælde af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger.



Dansk fjerkræ har været i karantæne siden november, da der i Danmark er konstateret flere tilfælde af fugleinfluenza af typen H5N8.



Derfor blev det påbudt at holde fugle og fjerkræ under tag og bag hegn, ligesom der kom en karantæneperiode for handel.



Men nu kan der igen etableres handelsaftaler.



- Nu er den væsentligste hindring for, at vi kan sælge æg og fjerkræ til andre lande væk, og vi kan for alvor tage fat på forhandlingerne med de enkelte markeder for at få genåbnet eksporten, for det sker ikke af sig selv.



Det siger Troels Vensild, kontorchef i International Handel i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.



Japan, Mexico, Singapore og Hongkong har som de første ophævet handelsrestriktionerne mod dansk fjerkræ.



Der er dog stadig fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark, så fjerkræbesætninger skal stadig holdes indelukket eller under tag.



Det seneste tilfælde af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark er en musvåge, fundet ved Kalundborg, og en vandrefalk, fundet ved Lemvig, begge 12. februar i år.



Men fundene er ikke længere hyppige, hvilket tyder på, at fugleinfluenzaen er på retur.



- Der bliver længere og længere mellem fundene af vilde fugle med fugleinfluenza, så vi håber, at det snart er overstået siger Stig Mellergaard, souschef i kontoret for Dyresundhed i Fødevarestyrelsen, i meddelelsen.



/ritzau/