Scandinavian Private Equity A/S (Speas) løfter sine forventninger til hele regnskabsåret 2016/17, der udløb ved udgangen af januar.



Nu venter selskabet et egenkapitalafkast på omkring 8 pct., svarende til et resultat på 38-43 mio. kr., oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag eftermiddag.



Tidligere ventede selskabet et lavere egenkapitalafkast end den langsigtede afkastforventning på 8-9 pct. om året - blandt andet som følge af et afkast på blot 2,7 pct. i de første tre kvartaler af regnskabsåret.



Dermed har selskabet umiddelbart haft et særdeles godt fjerde kvartal. Speas har dog endnu ikke modtaget rapportering fra "private equity"-fondene, og derfor kan det endelige resultat afvige fra forventningerne, fremgår det af meddelelsen.



Det endelige årsregnskab fra selskabet offentliggøres 25. april.



Speas-aktien stiger med 1,5 pct. til 9380 kr. efter meddelelsen.



