Neurosearch foreslår halvering af lønnen til bestyrelsen

Bestyrelsen i Neurosearch vil gå ned i løn i 2017. Det fremgår af indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes den 21. marts.



Til gengæld stilles bestyrelsen, der består af tre medlemmer, en gulerod i udsigt, hvis det skulle lykkes at tiltrække en køber til selskabet.



Af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår det således, at bestyrelsens løn, der i øjeblikket er et basishonorar på 250.000 kr. - og to gange basishonoraret til formanden - i perioden 1. april til 31. december 2017 nedsættes til det halve.



I første kvartal får bestyrelsen således løn som vanligt, mens den i de resterende tre kvartaler blot skal have det halve i honorar, hvis forslaget stemmes igennem på generalforsamlingen.



Der er dog et enkelt "men" i forslaget - en ekstra kontant bonus på samlet 500.000 kr., der fordeles ligeligt mellem bestyrelsens tre medlemmer, hvis det lykkes at sælge Neurosearch.



- Såfremt der inden den ordinære generalforsamling i 2018 fremsættes et overtagelsestilbud på selskabets aktier jævnfør værdipapirhandelslovens paragraf 31, modtager den samlede bestyrelse et honorar på 500.000 kr., som fordeles ligeligt mellem medlemmerne, hedder det i forslaget til generalforsamlingen.



Neurosearchs bestyrelse består af formand Karin Garre og de to menige medlemmer Christian Lundgren og Allan Andersen.



