Analytikerne forventer stor fremgang for Nets, Mærsk og Norden

Aktieanalytikerne spår om danske børsnoterede selskabers resultatfremgang i 2017 og 2018. Spåkuglen viser blandt andet, at Nets bundlinje ventes at vokse med 12 pct. fra 2016 til 2018.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Det finansielle analysefirma Inquiry står bag ranglisten over de danske selskaber, der er baseret på estimater fra en lang række aktieanalytikere.



På listen rangerer Nets højest, der tirsdag ventes at offentliggøre et underskud på 621 mio. kr. i 2016, som følge af opkøb og omkostninger i forbindelse med selskabets børsnotering.



Derudover ser analytikerne tegn på forbedringer på shippingmarkedet. Denne vurdering giver rederierne A.P. Møller-Mærsk og D/S Norden en anden og tredjeplads på listen.



Bundproppen indtages af Schouw & Co., der ventes at få halveret sit overskud, efter at selskabet solgte sin ejerandel på 20 pct. i hollandske Kramp.



TDC og Alm. Brand slutter sig til selskabet i bunden. Begge ventes at dykke med omkring en fjerdedel i overskuddet.



