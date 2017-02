Rema 1000 forsætter med at slå omsætningsrekord

Supermarkedskæden Rema 1000 har haft pæn fremgang i omsætningen de seneste mange år, og 2016 var ingen undtagelse.



Regnskabet for sidste år viser en omsætning på 12,3 milliarder kroner, svarende til en vækst på 8,2 procent.



Det er administrerende direktør Henrik Burkal naturligvis godt tilfreds med, og han sender æren videre til medarbejderne i de 287 butikker i landet.



- Vores købmænd og medarbejdere i butikkerne er den største del af forklaringen på, at vi fortsat har fremgang.



- Vi er i dag over 10.000 mennesker i Rema 1000 i Danmark, som viljestærkt og ydmygt dagligt arbejder for at give vores øverste chef, kunden, en god oplevelse, siger Henrik Burkal.



Rema 1000 forventer at øge antallet af butikker med mellem 15 og 25 i indeværende år. Sidste år dukkede der 14 nye nåle op på kædens danmarkskort.



Henrik Burkal vurderer over for Berlingske, at Rema 1000 har en markedsandel på 11,9 af det danske dagligvaremarked.



Det gør den norskejede kæde til landets næststørste, målt på omsætning. Netto - der har omkring 460 butikker - er den største.



Siden 2011 er Rema 1000's omsætning vokset med 5,3 milliarder kroner, svarende til en stigning på 75,8 procent.



