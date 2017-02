British Airways-ejer løfter overskuddet trods pres på toplinjen

International Airlines Group, IAG, der ejer British Airways, Iberia Air og Aer Lingus, kom ud af 2016 med en stigning i overskuddet efter to nedjusteringer i 2016. Det skriver Bloomberg News.



Samlet set faldt omsætningen med 1,3 pct. til 22,6 mia. euro. Terror i Europa og lavere brændstofpriser har ført til lavere billetpriser, mens brexit-afstemningen i juni har gjort ondt på British Airways' indtjening i britiske pund. IAG nedjusterede forventningerne to gange i 2016.



Driftsoverskuddet steg til 2,54 mia. euro fra 2,34 mia. euro i 2015, og det var en spids bedre end analytikernes prognose på 2,52 mia. euro ifølge Bloomberg News.



IAG har desuden besluttet at returnere 500 mio. euro til aktionærerne som følge af lavere investeringer og billigere brændstof.



- Vi har stor tillid til IAG's fremtidige udsigter, og vi øger tilbagebetalingen til aktionærerne, siger administrerende direktør Willie Walsh i regnskabet.



Efter regnskabet stiger IAG-aktien 2,4 pct. på børsen i London.



/ritzau/FINANS