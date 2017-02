Genmab-kollega får godkendt udvidet anvendelse af kræftmiddel - citat

Genmabs amerikanske kollega Celgene har fået godkendt en udvidet anvendelse af kræftmidlet Revlimid, der ligesom Genmabs Darzalex bruges til behandling af knoglemarvskræft.



Det skriver branchemediet Medwatch med henvisning til en afgørelse i den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.



Revlimid er i forvejen det mest benyttede middel mod knoglemarvskræft. Det blev godkendt i 2006 i kombination med hormonpræparatet Dexamathason til patienter, der allerede havde været igennem ét tidligere behandlingsforløb.



I 2015 blev kombinationsbehandlingen forfremmet til også at kunne bruges til nydiagnosticerede patienter, og nu har de amerikanske myndigheder sagt god for, at Revlimid også kan bruges som enkeltbehandling til vedligeholdelsesterapi af nydiagnosticerede patienter, der har gennemgået stamcelletransplantation.



Genmabs Darzalex blev i november sidste år blandt andet godkendt som andenbehandling af knoglemarvspatienter i kombination med Revlimid og Dexamethason.



Desuden er Genmabs partner Janssen kommet et skridt videre med fase 3-studiet Maia med Darzalex som førstebehandling i kombination med Revlimid samt Dexamethason. Patientrektrutteringen er afsluttet, og der ventes data fra studiet i løbet af 2018.



/ritzau/FINANS