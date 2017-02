Sydbank: Indtjeningsfremgang er det positive element i Rockwool

Rockwool ser ud til at have fået stor effekt af det transformationsprogram, som selskabet har arbejdet med gennem godt et år.



I hvert fald overraskede driften positivt i fjerde kvartal sidste år, hvor der var pæn fremgang i driftsresultatet (EBIT).



Og netop det er værd at lægge mærke til i Rockwools regnskab, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank.



- Det positive element i regnskabet er, at man indtjeningsmæssigt har fremgang. Selv om det var ventet, at driften ville vokse, er fremgangen en snert bedre end ventet, siger han til Ritzau Finans.



- Dermed afslutter man 2016 med et indtryk af, at Rockwool virkelig har fået noget ud af det her transformationsprogram, som topchef Jens Birgersson lancerede for lidt over et år siden, forsætter Søren Løntoft Hansen.



Han vurderer samtidig, at den salgsmæssige udvikling var nogenlunde på linje med det, der var ventet i markedet.



Malurt i bægeret var der fra det store vesteuropæiske marked, der skuffede lidt, mens særligt Nordamerika, men også Østeuropa gav positive bidrag.



- Salget lander nogenlunde på linje med markedsforventningerne. Der er fortsat en god udvikling i Nordamerika, hvor der er en stor efterspørgsel efter isolering og i særdeleshed stenuld, der har nogle specielle egenskaber inden for blandt andet brandisolering, siger Søren Løntoft Hansen.



- Der er også fremgang i Østeuropa efter tilbagegang i nogle kvartaler nu. Det afspejler, at der trods alt er bedring i Rusland, og at sammenligningsgrundlaget bliver nemmere. Rublen er også styrket i fjerde kvartal, hvilket ligeledes bidrager til stigningen, fortsætter han.



Han venter desuden en gradvis bedring på flere af de store vesteuropæiske markeder som Frankrig og Tyskland henover de kommende år. Generelt er bedringen hos et selskab som Rockwool lidt forsinket i forhold til det generelle opsving i byggesektoren, fordi isoleringen først sker mod slutningen af et byggeri.



På samme måned så man også først for alvor en svækkelse af det russiske marked noget efter, at sanktionerne fra EU mod landet var blevet sat ind og havde ramt økonomien.



Senioranalytikeren peger desuden på, at Rockwools forventninger om en salgsvækst på 2-4 pct. i lokale valutaer i 2017 ligger en smule under markedets forventning, men det kan hænge sammen med, at analytikerne som samlet flok har indregnet en positiv valutaeffekt i estimaterne, der peger på en salgsvækst på 5 pct. i år.



