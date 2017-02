Norden-konkurrent bliver reddet af ejer og banker efter nyt underskud

Rederiet J. Lauritzen har haft et vanskeligt 2016, hvor et presset marked med historisk lave fragtrater igen har betydet røde tal på bundlinjen.



Selskabet har torsdag lavet en aftale med sin ejer, Lauritzen Fonden, og sine banker om vilkårene for en ny finansieringsaftale, der skal forbedre kapitalstrukturen og sikre den fortsatte drift. Samtidig bliver der sagt farvel til 15 pct. af de ansatte på land.



J. Lauritzen kommer ud af 2016 med et underskud på 45,6 mio. dollar, som dog er en markant forbedring fra et minus på 313,4 mio. dollar i 2015, hvor resultaterne var påvirket negativt af hensættelser og nedskrivninger på cirka 200 mio. dollar.



- Med henblik på at forbedre vor konkurrenceevne blev der i starten af 2017 gennemført en række organisatoriske og omkostningsmæssige tilpasninger, ligesom hovedvilkårene for en ny finansieringspakke blev aftalt med vore hovedbanker, siger administrerende direktør Mads P. Zacho i en skriftlig kommentar til regnskabet.



Aftalen med Lauritzen Fonden betyder, at fonden skyder penge ind i selskabet, der samtidig har fået andre vilkår for at tilbagebetale den gæld, der hænger hos bankerne.



Der mangler dog at blive lavet en endelig aftale, hvilket J. Lauritzen regner med vil være på plads i andet kvartal.



For 2017 venter J. Lauritzen et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på minus 40 mio. dollar til et nulresultat.



- Det er bedre end i 2016, men ikke tilfredsstillende, skriver selskabet.



/ritzau/FINANS