Novo vil have gammel kending og nyt medlem i bestyrelsen

Novo Nordisk vil på den kommende generalforsamling foreslå to nye medlemmer til bestyrelsen.



Den ene kandidat er dog en gammel kending, da tidligere topchef i Statoil og gasselskabet BG Group Helge Lund også var bestyrelsesmedlem i medicinalkoncernen fra Bagsværd i et år fra 2014 til 2015.



Helge Lunds kandidatur begrundes af Novo med hans omfattende ledelses- og bestyrelseserfaring i store multinationale virksomheder med hovedkontor i Skandinavien indenfor regulerede markeder og hans betydelige viden om finansielle forhold.



Den anden kandidat, Kasim Kutay, er administrerende direktør i Novo A/S, som ejer en fjerdedel af Novo Nordisk.



Novo foreslår desuden genvalg af bestyrelsesformand Göran Ando, næstformand Jeppe Christiansen, Brian Daniels, Sylvie Grégoire, Liz Hewitt and Mary Szela.



Kun Bruno Angelici, der har siddet i bestyrelsen siden 2011, træder ud af bestyrelsen, der dermed netto bliver udvidet med én plads.



/ritzau/FINANS