Rockwools formand stopper - Royal Unibrews Henrik Brandt bliver ny formand

Opdateret 8.27 Rockwools bestyrelsesformand Bjørn Høi Jensen trækker sig fra posten. Det oplyser isoleringskoncernen i forbindelse med sit årsregnskab.



"Da jeg accepterede posten som bestyrelsesformand for tre år siden, satte jeg tre hovedmål for mig selv," udtaler Bjørn Høi Jensen.



"Jeg besluttede, at jeg ville gennemgå og forny koncernledelsen, sikre udformningen og implementeringen af en ny strategi for ekspansion og profitabel vækst, samt indføre en massiv forbedring i resultaterne. Nu er dette fundament helt på plads, og målene er nået – endda tidligere end forventet," fortsætter han.



Kompetencer fra Royal Unibrew og Velux



I stedet foreslår Rockwool Royal Unibrews afgående topchef, 61-årige Henrik Brandt, til posten. Han har været topchef i bryggerikoncernen siden 2008 og gennemført en succesfuld turnaround.



"Bestyrelsen er overbevist om, at udnævnelsen af Henrik Brandt vil sikre kontinuitet i ledelsen af bestyrelsen og vejledning af koncernledelsen samt sikre videreførelsen af strategien," siger Carsten Bjerg, første næstformand i Rockwools bestyrelse.



Bjørn Høi Jensen satte sig for bordenden som bestyrelsesformand i april 2014, men han har siddet i bestyrelsen i otte år. I 2015 blev Jens Birgersson ansat som topchef i stenuldskoncernen, og i dag melder Rockwool ud, at han har gennemført det transformationsprogram, han startede i 2015.



"Efter otte år i bestyrelsen føler jeg, at det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage og forfølge andre interesser," lyder det fra Bjørn Høi Jensen.



Også bestyrelsesmedlem Lars Frederiksen trækker sig fra bestyrelsen. I stedet foreslår Rockwool adm. direktør for Velux, Jørgen Tang-Jensen.