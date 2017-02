Roche ramt af dødsfald i forsøg med blødermedicin

En patient er død af blødninger i et af Roches kliniske fase 3-forsøg med den potentielle blødermedicin ACE910.



Dødsfaldet har ikke forbindelse til behandlingen med ACE910, vurderer Roche, men dødsfaldet får alligevel iagttagere til at bekymre sig om, hvorvidt medicinkandidaten er sikker nok til at blive godkendt.



Der har tidligere være fire tilfælde af alvorlige bivirkninger, og derfor bliver der holdt særligt øje med utilsigtede hændelser som denne, skriver Bloomberg News.



ACE910, der også går under navnet Emicizumab, har længe været anset som en potentielt stærk udfordrer til Novo Nordisks blødermedicin Novoseven. Det skyldes blandt andet, at det er meget lettere at tage, da det kan tages med et stik under huden og ikke skal skydes direkte i en blodåre. Desuden er det langtidsvirkende og skal af den grund ikke tages så tit.



Selv har Novo Nordisk allerede erkendt, at Roche vil kunne tage markedsandele fra Novoseven. Ifølge Novo er det omkring halvdelen af Novoseven-salget, der er sårbart over for konkurrencen.



/ritzau/FINANS