Tysk kemikæmpe leverer lidt stærkere end ventet

Tyske BASF har klaret sig pænt igennem fjerde kvartal af 2016 med et sæt resultater, der var lidt bedre end forudset.



Salget steg i kvartalet med godt 7 pct. til 14,8 mia. euro og overgik dermed analytikernes snitforventning om 14,1 mia. euro ifølge Bloomberg News.



Også driftsindtjeningen, justeret EBIT, var lidt bedre end ventet med 1,18 mia. euro mod analytikerprognosen om 1,16 mia. euro.



I 2017 venter BASF at præstere et "lidt højere" driftsresultat end i 2016, hvilket ifølge Bloomberg News er en formulering, der kan dække en stigning på op til 10 pct.



Selskabet foreslår desuden et øget udbytte på 3 euro per aktie, hvilket dermed fortsætter de seneste års trend: de foregående fem udbytter fra BASF har heddet 2,90 euro, 2,80 euro, 2,70 euro, 2,60 euro og 2,50 euro per aktie.



/ritzau/FINANS