Gap levede op til forventningerne i forskudt fjerde kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gap Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Gap

Den amerikanske tøjkæde Gap ramte plet i forhold til analytikernes forventninger i koncernens regnskab for fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår 2016/2017.



Koncernens justerede resultat var et overskud per aktie på 0,51 dollar, hvilket præcis var analytikernes forventning ifølge Bloomberg News' prognose-gennemsnit.



Omsætningen landede på de ventede 4,4 mia. dollar.



Til gengæld lå tøjkoncernens estimerede resultat for 2017/2018 lidt under det ventede. Koncernen ser et overskud på 1,95-2,02 dollar per aktie, hvor analytikerne havde estimeret et justeret resultat på 2,06 dollar per aktie.



Aktien steg 0,1 pct. i eftermarkedet efter et fald på 3,6 pct. i den ordinære handel.



/ritzau/FINANS