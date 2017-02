WDH: Analytikere hæver kursmål efter flot regnskab og direktørafgang

Børshus: Kursmål nu: Kursmål før: Anbefaling nu: Anbefaling før: DNB 125 120 sælg sælg ABG 115 105 sælg sælg Kepler Cheuvreux 160 150 køb køb Jefferies 128 118 hold hold Morgan Stanley 138 128 ligevægt ligevægt

Analytikerne har over en bred kam taget godt i mod regnskabet for andet halvår 2016 fra William Demant Holding, der blev præsenteret torsdag morgen.Indtil flere børshuse har således skruet op for kursmålet for aktien i selskabet, der producerer og sælger høreapparater, diagnostiske instrumenter, benforankrede høreløsninger samt cochlear-implantater.Blandt andet har Kepler Cheuvreux løftet sit kursmål for William Demant Holding til 160 kr. fra 150 kr., mens anbefalingen er fastholdt på "køb". Samtidig har også både Jefferies og ABG Sundal Collier løftet kursmålet for aktien med en tier til henholdsvis 128 kr. og 115 kr. Her hedder anbefalingerne "hold" og "sælg".Regnskabet var da også over en bred kam bedre end ventet, idet særligt driften og bundlinjen stak ud og trumfede analytikernes forhåndsforventninger.Driftsresultatet (EBIT) landede på 1102 mio. kr. i andet halvår mod ventet 1008 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates, mens nettoresultatet blev 830 mio. kr. mod ventet 770 mio. kr. blandt analytikerne.Samtidig spillede William Demant også ud med forventninger, der indikerer yderligere fremgang i driftsresultatet (EBIT), der set over hele 2016 voksede til 1942 mio. kr. fra 1878 mio. kr. i 2015.Endelig var regnskabsdagen også præget af en anden stor nyhed, idet William Demant Holdings topchef siden 1998, Niels Jacobsen, stopper i stillingen og overlader tøjlerne til viceadministrerende direktør Søren Nielsen per 1. april.Samtidig veksles der også i bestyrelsen, hvor den nuværende formand, Lars Nørby Johansen, stopper efter dette års ordinære generalforsamling, hvorefter Niels B. Christiansen foreslås som ny mand for bordenden.Det efterlader samtidig også plads til, at Niels Jacobsen kan vælges ind som næstformand for bestyrelsen, mens den afgående direktør også fremover vil varetage en stilling som direktør for William Demant Invest.Oversigt over analytikernes ændringer efter regnskabet fra William Demant Holding:Kilder: Bloomberg News og finanshusene selv/ritzau/FINANS