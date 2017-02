SEB giver forsigtig anbefaling for Genmab-aktien

Svenske SEB har skruet ned for optimismen for Genmab-aktien og anbefaler nu "hold" mod tidligere "køb". Det fremgår af data fra Bloomberg fredag morgen.



Banken har dog hævet sit kursmål med 100 kr. til 1500 kr. - eller godt 5 pct. fra torsdagens lukkekurs på 1424 kr.



Genmab-aktien er generelt populær blandt analytikerne og har ni købsanbefalinger samt nu to "hold"-anbefalinger blandt de banker og finanshuse, der har opdateret deres syn i Bloombergs database siden Genmabs årsregnskab onsdag.



/ritzau/FINANS