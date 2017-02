Tysk vindmøllemager tror på svagere 2017 end 2016

Der bliver ikke helt så travlt hos tyske Nordex i år, som der var sidste år. Både omsætningen og driftsmarginen ventes at ligge en anelse lavere i 2017 set i forhold til 2016, fortalte vindmølleproducenten med danske Lars Bondo Krogsgaard som chef torsdag aften.



2017-prognosen lyder nu på mellem 3,1 og 3,3 mia. euro i omsætning, mens de foreløbige resultater for 2016 viser en omsætning på 3,35 mia. euro.



Samtidig ventes driftsmarginen, målt på resultatet før ned- og afskrivninger, renter og skat (EBITDA), at falde til mellem 7,8 og 8,2 pct. i år fra omkring 8,3 pct. i 2016.



"Sænkede forventninger til forretningsomfanget på visse kernemarkeder er årsagerne bag en lavere omsætningsforventning i 2017 sammenlignet med 2016 og det tidligere budget," oplyser Nordex i en meddelelse.



Nordex kommer med flere detaljer om både 2016 og udsigterne for 2017 den 1. marts.



Målene for 2018 om 3,4 til 3,6 mia. euro i omsætning og en uændret driftsmargin i forhold til 2016 består.



/ritzau/FINANS