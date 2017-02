Genmab-boss: Vi gør klar til en ny virkelighed for behandling af kræftpatienter

Eksklusivt for kunder

Genmab rider på kræftmidlet Darzalex' succes, som giver råd til at ruste sig til en fremtid, hvor Genmab selv ejer sine lægemidler.



Når Genmabs topchef, Jan van de Winkel, taler om fremtiden, ser han inden for 5-7 år en helt ny virkelighed for kræftpatienter...