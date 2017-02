Bording køber sig ind i digitalt bureau

F.E. Bording har købt sig til 20 pct. af aktierne i Umwelt, et dansk strategisk og digitalt bureau.



Bording får aktierne via en investering på 4 mio. kr., og fra 1. marts vil Umwelt være regnet med i Bordings regnskaber som et associeret selskab, som ventes at bidrage positivt til 2017-resultaterne.



"Umwelt er et strategisk og digitalt bureau, som har flere store virksomheder på kundelisten, herunder BRFkredit, DEAS, G4S, Louis Poulsen, Roskilde Festival og Junckers Industrier," skriver Bording om Umwelt, som tjener sine penge på digitale løsninger, strategisk rådgivning og kampagneudvikling.



Umwelt omsatte i 2016 for cirka 31 mio. kr., hvilket svarer til godt 5 pct. af Bordings forventede 2016-omsætning.



/ritzau/FINANS