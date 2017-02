Genmab-topchef: Vi er hele tiden på udkig efter opkøb

Relateret indhold Artikler

Muligheden for at købe ny teknologi og lægemiddelkandidater er attraktiv for Genmab, og derfor screener biotekkoncernen også hele tiden markedet, også for ganske dyre alternativer.



"Vi tjekker altid landskabet. Vi har ikke noget konkret i sigte lige nu, men vi er på udkig både efter teknologi og produkter, der kan komplementere vores pipeline," siger administrerende direktør i Genmab Jan van de Winkel til Ritzau Finans.



Genmabs egen pipeline, der ikke allerede er udlicenseret, tæller foreløbigt to kræftkandidater, der undersøges i mennesker. Desuden venter Genmab i løbet af 2017 at ansøge myndighederne om tilladelse til at indlede studier i mennesker med yderligere to lægemiddelkandidater.



"Vores egen pipeline, synes jeg, er fantastisk innovativ, så set fra den vinkel er der ikke noget behov, men vi kunne potentielt indlicensere et program i de sene udviklingsfaser, som er tættere på markedet end vores egne programmer. Men de er svære at finde, og man kommer så selvfølgelig i konkurrence med de store farmavirksomheder, der har væsentligt flere penge, end vi har," siger Jan van de Winkel.



Målet for Genmabs egen pipeline er at finde den næste vinder i løbet af de kommende tre år og herefter holde fast i mindst 50 pct. af værdien, hvis ikke 100 pct.



Kassebeholdningen på estimeret over 4,5 mia. kr. ved udgangen af 2017 sikrer sammen med de ventede fremtidige royalties fra salget af kræftmidlet Darzalex, at finansieringen af de nye programmer er på plads.



Til gengæld levnes der foreløbigt ikke plads til, at Genmab begynder at betale udbytte til aktionærerne.



"Det bliver ikke i den nærmeste fremtid, for jeg mener, at vi kan skabe væsentligt mere værdi ved at udvikle den næste vinder. Det tror jeg, at vi står os langt bedre ved. Det kan selvfølgelig ændre sig i fremtiden, men på den korte bane, venter jeg ikke, at bestyrelsen vil besluttet at udbetale udbytte," siger Jan van de Winkel og uddyber:



"Med den korte bane mener jeg de kommende år. I biotek er det svært at se mere end tre til fire år frem."



/ritzau/FINANS